Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki!
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin, “Sandıkta yenemediğini mahkemeyle yendiklerini sanıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin değerlendirmesinde bulundu.
İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sandıkta yenemediğini mahkemeyle yendiklerini sanıyorlar. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.
Sandıkta yenemediğini mahkemeyle yendiklerini sanıyorlar. Yazıklar olsun!— Muharrem İNCE (@vekilince) March 23, 2025
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