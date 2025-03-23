Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin, “Sandıkta yenemediğini mahkemeyle yendiklerini sanıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 10:52

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin değerlendirmesinde bulundu.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sandıkta yenemediğini mahkemeyle yendiklerini sanıyorlar. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Memleket Partisi #Muharrem İnce #tutuklanma

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