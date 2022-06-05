Avrupalı liberallerin başkanı yeniden Türk asıllı İlhan Küçük oldu
Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük, Avrupa'daki liberal partilerin oluşturduğu Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Partisinin kongresinde yeniden eş başkanlık görevine seçildi.
ALDE Partisinin 41. Olağan Kongresi, 2-4 Haziran'da İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı. ALDE üyesi partilerin temsilcileri, en üst karar alma organında toplanarak Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) AP üyelerinden Türk asıllı İlhan Küçük'ü ALDE'nin iki başkanından biri olarak seçti.
İlhan Küçük, eş başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, çok büyük zorluklarla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Vatandaşla el ele çalışıyoruz. Bugün, sahip olduğumuz kararlılığı ve gücü bir kez daha göstermeliyiz. Bu, Avrupa'nın dönüm noktasıdır." diye konuştu.
Partiyi Avrupa partileri içinde en modern ve etkili olacak şekilde reforme etmeyi hedeflediğini dile getiren Küçük, 2024'te düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlık yapılacağına dikkati çekti.
ALDE Konseyi toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin partisi Halkın Hizmetkarı partisinin de ALDE bünyesine katılması kararlaştırıldı.
Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) 1976'da kuruldu. ALDE, 1993'te büyüyerek liberal değerleri savunan bir Avrupa siyasi partisi haline geldi. Avrupa ülkelerinden 70'in üzerinde siyasi partinin üye olduğu ALDE'nin binlerce bireysel üyesi bulunuyor. ALDE, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu gibi kurumlarda temsil edilen Avrupa'nın en büyük siyasi oluşumlarından biri konumunda bulunuyor.
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