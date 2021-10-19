Avrupa'nın en çok satan gazetesinde taciz skandalı!
Alman BILD gazetesinin yayıncısı Axel Springer tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, gazetenin genel yayın yönetmeni Julian Reichelt'in 'özel ve mesleki konuları net bir şekilde ayıramadığı' ve 'yetkilerini kötüye kullandığı' için görevden alındığı duyuruldu.
Yayıncı şirket tarafından yapılan açıklamada, üç kişilik editoryel kurulun başına 37 yaşındaki Johannes Boie'nin getirildiği belirtildi. Boie, bu göreve getirilene dek diğer bir yüksek tirajlı gazete olan 'Welt am Sonntag'ın genel yayın yönetmenliğini yapıyordu.
'YETKİYİ KÖTÜYE KULLANDI' İDDİASI
Alman basınında çıkan iddialara göre yaklaşık yarım düzine kadın çalışan, Mart ayı başından bu yana görevini kötüye kullandığı öne sürülen Reichelt hakkında, önceki yıllarda yaşadıkları olaylarla ilgili ifade verdi. Şirket ise bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı. Reichelt'a ilişkin hazırlanan raporda, soruşturma döneminde dahi olumsuz davranışlarına devam ettiği kaydedildi.
Reichelt aleyhinde yürütülen kovuşturmada hiçbir zaman herhangi bir 'cinsel saldırı' iddiası bulunmadığına dikkat çekildi. Reichelt'in, bir Bild çalışanı ile ilişkisi olduğun altı çizilerek söz konusu çalışana mesleki avantaj sağlayıp sağlamadığın araştırıldığı belirtildi.
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