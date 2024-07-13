Avustralya Başbakanı'ndan Rusya'ya sert sözler: "Burada ve dünyada casusluk yapıyorsunuz"

Yayınlanma: 13.07.2024 - 12:25

Güncelleme: 13.07.2024 - 12:25

Rusya, Avustralya’yı Rus asıllı bir çifti casuslukla suçlayarak "anti-Rus paranoyası" yaymakla itham etti. Bu suçlamaların ardından Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, cumartesi günü Moskova'ya "geri çekilin" çağrısında bulundu.

Avustralya Federal Polisi, Avustralya vatandaşlığına sahip olan evli çiftin, Avustralya'nın ulusal güvenliği ile ilgili materyallere erişim sağlamaya çalışmakla suçlandığını, ancak önemli bir güvenlik açığı tespit edilmediğini açıkladı. Çift, cuma günü Brisbane'de gözaltına alındı.

Rusya'nın Canberra'daki büyükelçiliği, RIA devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rus ve Avustralya vatandaşlığına sahip olan Kira ve Igor Korolev'in casusluk girişiminde bulundukları gerekçesiyle Brisbane'de tutuklandıklarına dair geniş çapta bilgi mevcut" ifadelerini kullandı. Büyükelçilik, bu kampanyanın amacının "burada yeni bir anti-Rus paranoyası dalgası yaratmak ve Avustralyalıları iktidardaki İşçi Partisi'nin birçok politikasının başarısızlıklarından dikkatini dağıtmak" olduğunu belirtti.

ALBANESE’DEN SERT MESAJ

Albanese, cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın "diğer egemen ülkelerin iç işlerine karışmayı bırakması gerektiğini" söyledi. Brisbane'de konuşan Albanese, "Rusya mesajı alabilir, geri çekilin. Rusya burada ve dünyada casusluk yapıyor" dedi.

Avustralya, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Ukrayna'ya en büyük NATO dışı askeri yardımda bulunan ülkelerden biri oldu. Perşembe günü Washington'daki bir NATO zirvesinde, Ukrayna için 250 milyon Avustralya doları (170 milyon dolar) değerinde askeri yardım paketi açıkladı.

MAHKEME SÜRECİ

Büyükelçilik, Avustralya makamlarından çiftin durumu hakkında yazılı bilgi talep etti ve uygun konsolosluk yardımı önlemlerini değerlendirdiğini açıkladı. Çift, cuma günü Brisbane sulh ceza mahkemesinde, her biri 15 yıl hapis cezası taşıyan casusluk suçu hazırlığıyla suçlandı. 2018'de yürürlüğe giren yasalar kapsamında yapılan bu suçlamalar, ilk olma niteliği taşıyor.

Çift, kefalet talebinde bulunmadı ve bir sonraki duruşma tarihi olan 20 Eylül'e kadar gözaltında tutuldu. Kadın, Avustralya Ordusu'nda bilgi sistemleri teknisyeni olarak görev yapıyordu ve polise göre, Rusya'ya seyahat ederek kocasına Avustralya'daki resmi hesabına giriş yaparak savunma materyallerine erişim talimatı verdi.

Canberra, Ukrayna'ya savunma ekipmanı tedarik etmeye devam ediyor, Rusya'ya alüminyum cevheri ihracatını yasakladı ve binden fazla Rus birey ve kuruluşa yaptırım uyguladı.