Macaristan Başbakanı Orban, Rusya’da Putin ile görüştü

Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:46

Güncelleme: 06.07.2024 - 09:46

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2 Temmuz’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz ziyaret gerçekleştirerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmesinin ardından bugün de “barış misyonunun ikinci durağı” olarak tanımladığı Moskova’ya geldi. Macaristan’ın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralmasından hemen sonra başlattığı “barış misyonu” ile Avrupa Birliği yetkililerinin eleştirilerine hedef olan Orban, Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

“MACARİSTAN, TEK ÜLKE HALİNE GELECEK”

Görüşme öncesi Orban’la el sıkışan Putin, “Bu defa sadece uzun süreli bir partnerimiz olarak değil, aynı zamanda AB Dönem Başkanı olarak geldiğinizi görüyorum” diye konuştu.

Görüşmenin basına açık kısmında ise Putin, “Umarım bu zorlu şartlarda ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatımız olur. Tabii elbette, Avrupa’nın en büyük krizi olan Ukrayna’daki gelişmelerin perspektiflerini görüşme fırsatı bulacağımızı umuyorum. Pozisyonunuzu ve Avrupalı ortaklarımızın pozisyonlarını bana aktarmanızı bekliyorum” diye konuştu.

Orban ise “böylesine zorlu şartlarda dahi” kendisiyle görüştüğü için Putin’e teşekkür etti. Macar lider, “Artık, savaşın her iki tarafıyla da konuşabilen ülkelerin sayısı giderek azalıyor. Yakında Macaristan, Avrupa’da tüm taraflarla konuşabilen tek ülke haline gelecek” dedi.

“MACARİSTAN BAŞBAKANI, AB’Yİ TEMSİL ETMİYOR”

Haberlere tepki gösteren Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Macar lider Orban’ın Moskova’da hiçbir şekilde AB’yi temsil etmediğini söyledi. Orban’ın AB Konseyi’nden Moskova ziyareti için hiçbir yetki almadığını vurgulayan Borrell, “AB’nin Rusya’nın Ukrayna aleyhindeki saldırganlık savaşı konusundaki tutumu, Avrupa Konseyi’nin kabul ettiği sonuç belgelerinin birçoğuna yansımaktadır. Dolayısıyla, Macaristan Başbakanı hiçbir şekilde AB’yi temsil etmemektedir” diye konuştu.

Borrell, Putin’in Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlandığını ve hakkında tutuklama emri bulunduğunu da hatırlattı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medyada yayınladığı paylaşımında, “Putin, taviz vererek durdurulamaz. Ukrayna’da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın yolunu ancak birlik ve kararlılık açacaktır” ifadelerini kullandı.

“KANLI BİR DİKTATÖRLE EL SIKIŞMAZSIN”

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Orban’ın Moskova ziyaretine ilişkin açıklamasında, “Orban’ın Moskova’ya gitmek hususundaki tek taraflı kararı, hiçbir şekilde AB’nin pozisyonunu temsil etmez veya şekillendirmez. Bu ayrıca Macaristan’ın AB Dönem Başkanlığı’nın güvenilirliğini zedeler. Eğer gerçekten barış istiyorsan, kanlı bir diktatörle el sıkışmaz, tüm çabalarını Ukrayna’yı desteklemeye adarsın” dedi.

SARKOZY'DEN ORBAN’A DESTEK

Orban’a destek veren eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de Ukrayna’daki savaşın askeri yollarla çözümünün mümkün olmadığını ifade etti. Sarkozy, “Barış ancak diplomatik müzakereler yoluyla elde edilebilir. Günün sonunda, kararı taraflar verecek. Fakat ilk adım, iletişim kanallarının yeniden tesisi olmalı. Macaristan Başbakanı, bu konu üzerinde çalışarak doğru şeyi yapıyor” diye konuştu.

Macaristan basını ise Viktor Orban’ın “tek kişilik barış misyonu” ile Brüksel’in onurunu incittiğini yazdı.