Modi ve Putin, o tarihte Rusya’da buluşacak

Yayınlanma: 04.07.2024 - 15:01

Güncelleme: 04.07.2024 - 15:09

Kremlin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 8-9 Temmuz tarihlerinde Rusya’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı. Ziyaretin tarihi daha önce açıklanmamıştı.

Soğuk Savaş’tan bu yana Rusya ile güçlü bağlara sahip olan Hindistan’ın, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya asker göndermesinin ardından Moskova için önemi arttı. ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Çin ve Hindistan, Rus petrolünün başlıca alıcıları haline geldi.

Modi liderliğindeki Hindistan, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini kınamaktan kaçınırken, barışçıl bir çözümün önemini vurguluyor. Ancak, Moskova'nın Hindistan'ın ana rakibi olan Çin ile yakın ilişkiler geliştirmesi, Rusya-Hindistan ortaklığını zorlu bir duruma soktu.

MODİ’NİN KATILMADIĞI ZİRVE

Modi, perşembe günü Moskova ve Pekin’in Batı ittifaklarına karşı kurduğu güvenlik grubunun zirvesine katılmadı. Hindistan Başbakanı, dışişleri bakanını Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü yıllık toplantısına gönderdi. Toplantıya Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de katılıyor.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Modi’nin geçen hafta Parlamento oturumu ile meşgul olduğu speküle edildi. Modi, en son 2019 yılında Rusya’yı ziyaret etmişti ve 2022 yılında da Özbekistan’da düzenlenen SCO zirvesinde Putin ile bir araya gelmişti.

Haziran 2020’de ihtilaflı Çin-Hindistan sınırında meydana gelen çatışmada en az 20 Hint askeri ve dört Çin askeri öldürüldü. Bu olay, Pekin ve Yeni Delhi arasındaki gerilimi artırdı.

Modi, üçüncü kez seçildikten sonra geçen ay İtalya’nın Apulia bölgesinde düzenlenen G7 toplantısına katıldı ve yapay zeka, enerji ve Afrika ile Akdeniz’deki bölgesel konular üzerine konuşmalar yaptı.

SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE HİNDİSTAN-RUSYA İLİŞKİLERİ

1990’ların başlarında Sovyetler Birliği, Hindistan ordusunun yaklaşık %70'inin silah tedarikçisiydi; hava kuvvetlerinin %80'i ve deniz kuvvetlerinin %85'i Sovyet sistemlerinden oluşuyordu. Hindistan, 2004 yılında Rusya'dan ilk uçak gemisi INS Vikramaditya'yı satın aldı. Bu gemi, eski Sovyetler Birliği ve daha sonra Rus donanmasında hizmet vermişti.

Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Rus tedarik hattı kesintiye uğradığı için Hindistan, Rus silahlarına olan bağımlılığını azaltarak savunma tedariklerini çeşitlendirme yoluna gitti. ABD, İsrail, Fransa ve İtalya’dan daha fazla alım yapmaya başladı. Bu süreçte Hindistan, savunma alanında daha geniş bir tedarik ağı oluşturmayı hedefliyor.

Modi’nin Rusya ziyareti, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin geleceğini belirlemek açısından büyük önem taşıyor. Görüşmelerin, bölgesel ve küresel dinamiklerin yeniden şekillendiği bu dönemde kritik kararların alınmasına yol açması bekleniyor.