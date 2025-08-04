Avustralya’da Gazze için tarihi yürüyüş: Julian Assange da katıldı

Avustralya’nın Sydney kentinde yüz binlerce kişi, Gazze’deki savaşa karşı bir araya gelerek ‘insanlık için yürüyüş’ adı verilen dev protestoya katıldı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze üzerindeki ablukasına ve yürütülen savaşa karşı seslerini yükseltirken, polis ve yerel yönetimin yürüyüşü engelleme çabalarına da meydan okudu.

Gösteriye katılan isimler arasında Wikileaks’in kurucusu Julian Assange da vardı. Assange, yürüyüş sırasında Avustralya’nın eski dışişleri bakanı ve eski Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Bob Carr ile sohbet ederken görüntülendi.

Yürüyüşe katılanlar, Gazze’de yaşanan kıtlığa dikkat çekmek amacıyla tencere ve tavalar taşıdı. Bu objeler, İsrail ablukasının yol açtığı açlık krizine karşı uluslararası bir sembole dönüşmüş durumda.

YÜRÜYÜŞE REKOR KATILIM

Gösteriyi organize eden Filistin Eylem Grubu, katılımın yaklaşık 300 bin kişi olduğunu belirtti. Bu rakam, Avustralya tarihinde Filistin ile dayanışma için yapılan en büyük gösteri olabilir. Polis ise katılımın en az 90 bin kişi olduğunu açıkladı.

Aynı gün Adelaide ve Melbourne şehirlerinde de Gazze’deki soykırıma karşı yürüyüşler düzenlendi. Yeni Güney Galler polisi, güvenlik gerekçesiyle yürüyüşe izin vermek istemedi.

Eyalet Başbakanı Chris Minns de gösterinin ‘Sydney’in kaosa sürüklenmesine yol açabileceğini’ savunarak yasak çağrısı yaptı. Ancak mahkeme, yürüyüşten yalnızca 24 saat önce alınan yürütmeyi durdurma başvurusunu reddederek gösterinin yapılmasına izin verdi.

Polis, protestonun barışçıl geçtiğini ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını doğruladı.

“İSRAİL’E YAPTIRIM UYGULANSIN” ÇAĞRISI

Yeşiller Partisi'nden eyalet senatörü Mehreen Faruqi, kalabalığa hitap ederek Avustralya'nın Gazze’deki katliam nedeniyle İsrail’e ‘en sert yaptırımları’ uygulaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, uluslararası çağrılara rağmen hâlâ Filistin devletini tanımaya yanaşmadığını açıkladı. Albanese, önce İsrail’in güvenliğinin sağlanması gerektiğini savundu.