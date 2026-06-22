Avustralya’da ülke tarihinin en büyük kokain operasyonu

Avustralya polisi, Sydney yakınlarında düzenlenen operasyonda yer altına gizlenmiş 2,7 ton kokain ele geçirdi. Yetkililer, operasyonun ülke tarihindeki en büyük kokain baskını olduğunu açıkladı.

Avustralya Federal Polisi, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 572 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Uyuşturucunun, sahte zeminli üç nakliye konteynerinin altına yerleştirilen plastik kutular içinde saklandığı belirtildi. Konteynerlerin, uyuşturucunun gizlendiği yer altı bölmelerini kamufle etmek için kullanıldığı aktarıldı.

Baskın, Sydney’nin batısındaki yarı kırsal bir mülkte gerçekleştirildi. Polis, operasyonun Avustralya’nın doğu kıyısı boyunca uyuşturucu ithal ettiği değerlendirilen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon sırasında 21 ve 25 yaşlarında iki erkek şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, yasa dışı yollardan ülkeye sokulan sınır kontrollü uyuşturucuyu ticari miktarda bulundurmakla suçlandı.

Avustralya yasalarına göre bu suçun en ağır cezasının ömür boyu hapis olduğu belirtildi.

Polis, kokainin Avustralya’ya Queensland eyaletinin kuzeyindeki Midge Point yakınlarından sokulduğunu değerlendirdi.

Uyuşturucunun daha sonra organize suç örgütünün talimatıyla Sydney’e taşındığı bildirildi. Yetkililer, suç ağına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Son operasyonun, aynı soruşturma kapsamında daha önce ele geçirilen 178 kilogram kokain ve 142 kilogram metamfetaminle bağlantılı olduğu açıklandı.

Böylece soruşturma kapsamında ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı 3 tonu geçti.

Avustralya polisi, organize suç örgütünün bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.