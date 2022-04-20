Avustralya: Hayal kırıklığına uğradık

20 Nisan 2022 Çarşamba, 09:59

Çin ile Solomon arasında imzalanan güvenlik paktının ardından Avustralya'dan tepki geldi. Avustralya, anlaşmanın imzalanmasından dolayı Sololoman Adaları'na sitem etti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, "Avustralya, Çin hükümeti tarafından duyurulan Solomon Adaları ile Çin arasında güvenlik iş birliği anlaşmasının imzalanmasından derin bir hayal kırıklığına uğradı" ifadesini kullandı.

Marise Payne, Avustralya'nın ulusal çıkarları da dahil olmak üzere Pasifik ailesinin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi konumda olduğunu ancak Pekin ile imzalanan anlaşmanın bölgedeki istikrarı baltalayacağını vurgulayarak, anlaşmanın şeffaflığından endişe duyduklarını kaydetti.

MUHALEFET HÜKÜMETE YÜKLENDİ

Ülkede ana muhalefetteki İşçi Partisi Gölge Dışişleri Bakanı Penny Wong, hükümetin Pasifik politikalarını eleştirerek, "Bu, Avustralya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Pasifik'te gördüğü en kötü dış politika hatasıdır. Hükümet daha erken harekete geçmeliydi. Karşı karşıya olduğumuz stratejik koşulların İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana hiç olmadığı kadar riskli ve belirsiz olduğu bir dünyada yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

BAŞBAKAN ELEŞTİRİLERİ REDDETTİ

Avustralya Başbakanı Morrison, izlenen diplomasinin doğru olduğunu ve eleştirileri kabul etmediğini belirterek, "Dışişleri Bakanı, Pasifik Bakanı'ndan farklı bir seviyede. Biri kabinede, biri değil. Diplomasiyi hassas konularla başa çıkmak için kalibre ediyorsunuz. Pasifik'e Avustralya'nın bir uzantısı gibi davranan eski yönetimler gibi davranmayacağım. Pasifik Adaları bu konuda çok hassas ve Pasifik Adaları'na her zaman bu hassasiyetleri anlayan bir yaklaşımım olmuştur" ifadelerini kullandı.

'ANLAŞMA GERİLİMİ ARTIRABİLİR'

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Solomon Adaları Parlamenter ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Peter Kenilorea, ülke içinde ve dışında itirazlara rağmen imzalanan anlaşmanın ülke içindeki gerilimi alevlendirebileceğini belirtti. Peter Kenilorea, anlaşma için "Duyguları ve gerilimleri daha da alevlendirecek" dedi.

Kenilorea, anlaşmanın şeffaf ve halka açık olması gerektiğini belirterek, "Bunun kamuya açıklanması çok önemli. Avustralya ile bir güvenlik anlaşmamız var ve buna çevrim içi olarak erişilebilir. Öyleyse bu neden olmasın. Tüm Solomon Adalıları'nın yanı sıra bir bölgenin orada (anlaşmada) ne olduğunu görebilmesi için imzalı bir kopyanın erişime sunulmasını isteyeceğim" diye konuştu.