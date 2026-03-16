Avustralya Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi göndermeyecek

Avustralya Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi göndermeyecek

16.03.2026 18:02:00
ANKA
Avustralya Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi göndermeyecek

Avustralya hükümetinden Altyapı, Ulaştırma, Bölgesel Kalkınma ve Yerel Yönetim Bakanı Catherine King, Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi göndermeyeceğini açıkladı.

Avustralya Altyapı, Ulaştırma, Bölgesel Kalkınma ve Yerel Yönetim Bakanı Catherine King,  Başbakan Anthony Albanese yönetimindeki kabinenin üyesi olarak, devlet yayıncısı Avustralya Yayın Kurumu’na verdiği röportajda, "Hürmüz Boğazı’na bir gemi göndermeyeceğiz. Bunun önemini biliyoruz, ancak bizden böyle bir talep gelmedi ve katkı sunduğumuz bir konu da değil" dedi.

Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri’in (BAE) talebi üzerine ülkenin savunmasına destek amacıyla daha önce hava araçları sağlamıştı.

