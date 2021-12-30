Avustralya karıştı: Eski Parlamento binasında yangın
Avustralya’da yerli Aborjin halkının egemenliği için düzenlenen gösteriler sırasında, Eski Parlamento binasında yangın çıktığı bildirildi.
Avustralya’da polis yetkilileri, başkent Canberra’daki Eski Parlamento binasının, Aborjin halkının egemenliği için düzenlenen gösteriler sırasında ateşe verildiğini açıkladı.
Binada çalışanların yangın nedeniyle hızla tahliye edildiği, olayda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı. BBC’nin haberine göre, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangını söndürdüğü kaydedildi. Polisin soruşturma başlattığı duyuruldu.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, şiddeti kınayarak “Avustralya böyle yürümez” ifadelerini kullandı. Morrison, Avustralyalıların demokrasi sembolünün ateşe verilmesiyle sonuçlanan davranışlardan tiksindiğini ve dehşete kapıldığını belirtti.
Hükümet yetkilileri de saldırıyı kınayarak parlamentonun ateşe verilmesini “demokrasiye saldırı” olarak nitelendirdi.
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