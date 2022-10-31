Avustralya, siber saldırılara teslim: 40 bin askeri personel endişe ediyor
Avustralya, ordunun kullandığı iletişim platformunun saldırıya uğramasının ardından personel bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceğinden endişe ediyor.
ABC News'in haberine göre, Avustralya Savunma Kuvvetleri, ForceNet'in uğradığı siber saldırıda doğum tarihi ve askere alınma tarihi gibi özel bilgilerin çalınmış olması ihtimalinden dolayı endişe duyulduğunu belirtti.
Gaziler ve Savunma Personeli Bakanı Matt Keogh, son zamanlarda bazı firmalara yapılan siber saldırılara işaret ederek, "Bence Avustralyalılar ve Avustralya hükümeti, insanların kişisel verilerine kötü yollardan erişmeye çalışan bu tür siber faaliyetlerden oldukça endişeli" ifadesini kullandı.
Keogh, ForceNet platformunda yaklaşık 40 bin personel bilgisinin kayıtlı olduğunu bildirdi.
Avustralya'nın en büyük özel sağlık sigortası sağlayıcılarından Medibank, son günlerde siber saldırıya uğradığını ve hackerların 4 milyon kişinin verilerine ulaştığını kaydetmişti.
Ülkenin ikinci en büyük iletişim şirketi Optus, eylül ayında uğradığı siber saldırıda müşterilerinin bilgilerinin çalındığını duyurmuştu.
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