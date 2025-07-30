Avustralya, sosyal medyaya sınır çekiyor: YouTube da yasaklı listede

BBC'nin haberine göre, Avustralya hükûmeti daha önce istisna tutulması planlanan YouTube’u da 16 yaş altı için getirilecek sosyal medya yasağına dahil etti.

TikTok, Instagram, Facebook, X ve Snapchat ile birlikte YouTube da Aralık ayından itibaren çocuklar için yasaklı platformlar listesinde yer alacak.

Yeni düzenleme ile 16 yaşın altındaki çocuklar YouTube videolarını izleyebilecek ancak platformda hesap açmaları, yani içerik yüklemeleri, yorum yapmaları ya da beğeni gibi etkileşimlerde bulunmaları yasak olacak.

Başbakan Anthony Albanese, yasağın amacının aileleri desteklemek olduğunu belirterek, "Sosyal medya çocuklarımıza sosyal zarar veriyor ve Avustralyalı ebeveynler bilsin ki onların arkasındayız" dedi.

Albanese, bu adımın tek çözüm olmadığını, ancak etkili bir fark yaratacağını vurguladı.

“BİZ SOSYAL MEDYA DEĞİLİZ”

YouTube’un sahibi olan Google, platformun çocuklara fayda sağladığını savunarak yasak dışında tutulması gerektiğini belirtmişti.

Şirket çarşamba günü yaptığı açıklamada, YouTube’un ‘sosyal medya olmadığını’ iddia etti. Ancak Avustralya’nın e-Güvenlik Komiseri Julie Inman Grant, geçen ay yaptığı açıklamada, 10-15 yaş grubundaki çocukların zararlı içerik gördüğü en sık bildirilen platformun YouTube olduğunu söylemişti.

Bazı Avustralya medyaları, Google’ın geçtiğimiz hafta hükümeti dava etmekle tehdit ettiğini bildirmişti.

Ancak İletişim Bakanı Anika Wells, bu tür tehditlerden etkilenmeyeceklerini belirterek, "Bu, Avustralyalı çocukların refahı için verilen gerçek bir mücadele" dedi.

UYULMAZSA 50 MİLYON DOLARA VARAN CEZA VAR

Aralık’ta yürürlüğe girmesi beklenen yasaya göre, teknoloji şirketleri yaş kısıtlamalarına uymadıkları takdirde 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) kadar para cezası alabilecek.

Şirketlerin mevcut çocuk hesaplarını kapatmaları, yeni hesap açılmasını önlemeleri ve sistem açıklarını kapatmaları zorunlu olacak.

Yasakla ilgili detayların çarşamba günü federal parlamentoya sunulması bekleniyor. Öte yandan, Norveç benzer bir yasa için hazırlık yaparken, Birleşik Krallık da bu adımı izlemeyi değerlendiriyor.