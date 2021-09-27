Avustralya'da bu yılın Covid-19'dan ilk ölümü gerçekleşti

27 Eylül 2021 Pazartesi, 09:20

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, ülkede, son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti, 1511 kişide virüse rastlandı.



Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi’ndeki (ACT) tam kapanma uygulamalarına rağmen, Covid-19’dan can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Covid-19’un son aylarda en fazla vaka sayısı ve can kabına neden olduğu NSW'de 787 kişi virüse yakalanırken, 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyalette virüsten ölenlerin sayısı 365'e yükseldi.

COVİD-19’DAN İLK CAN KAYBI OLDU

Delta varyantını başlamasıyla sıkı tedbirlere başvurularak tam kapanmaya gidilen başkent Canberra’da, Covid-19’dan bu yıl ilk kez bir kişi daha virüsten öldü. Başkentte geçen yıl virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı Andrew Barr, son 24 saatte 19 kişiye de Covid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Canberra’daki 240 aktif vakadan, 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 8 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirten Başbakan Barr, başkentteki tam kapanmanın güvenli bir şekilde sona ermesinin, vatandaşların Covid-19 aşılarını yaptırmasına bağlı olduğunu söyledi.