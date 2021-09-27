Avustralya'da bu yılın Covid-19'dan ilk ölümü gerçekleşti
Yeni tip koronavirüsün Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin sürdüğü Avustralya’nın başkenti Canberra’da, bu yıl virüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.
Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, ülkede, son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti, 1511 kişide virüse rastlandı.
Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi’ndeki (ACT) tam kapanma uygulamalarına rağmen, Covid-19’dan can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor.
Covid-19’un son aylarda en fazla vaka sayısı ve can kabına neden olduğu NSW'de 787 kişi virüse yakalanırken, 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyalette virüsten ölenlerin sayısı 365'e yükseldi.
COVİD-19’DAN İLK CAN KAYBI OLDU
Delta varyantını başlamasıyla sıkı tedbirlere başvurularak tam kapanmaya gidilen başkent Canberra’da, Covid-19’dan bu yıl ilk kez bir kişi daha virüsten öldü. Başkentte geçen yıl virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Avustralya Başkent Bölgesi Başbakanı Andrew Barr, son 24 saatte 19 kişiye de Covid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.
Canberra’daki 240 aktif vakadan, 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 8 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirten Başbakan Barr, başkentteki tam kapanmanın güvenli bir şekilde sona ermesinin, vatandaşların Covid-19 aşılarını yaptırmasına bağlı olduğunu söyledi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- Peker kabul etti: 'Yorumunuz doğrudur'
- 10 görevli rektörün üniversitesine 204 öğrenci yerleşti
- “Kabul edilemez ve tehlikeli”
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Biden neyi ifade etti bilemem
- Cinsel ilişki sırasında balkondan düştü
- Benzin istasyonlarına akın ettiler
- Akşener'in açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu çağrısı