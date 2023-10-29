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Avustralya'dan Lübnan'daki vatandaşlarına: 'Ayrılın'

Avustralya, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

AA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 09:46
Avustralya'dan Lübnan'daki vatandaşlarına: 'Ayrılın'
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Avustralya, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Lübnan'daki Avustralyalılar, ticari uçuşlar devam ederken şimdi ülkeden ayrılmalı" ifadesini kullandı.

Ülkedeki silahlı çatışmanın artması durumunda, daha geniş alanların etkileneceğini ve Beyrut Havalimanının kapatılabileceğini kaydeden Wong, "(O durumda) Avustralya hükümeti size ülkeden ayrılmanız için yardımcı olamayabilir" uyarısında bulundu.

LÜBNAN'DAKİ DURUM

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında zaman zaman saldırılar yaşanıyor.

Saldırılarda, 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda ise 3 İsrail askeri ile bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.


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