Avustralya'dan Sri Lanka'ya mali destek: 25 milyon dolar ek yardım yapacak

19 Ağustos 2022 Cuma, 12:32

Avustralya, Sri Lanka'ya 25 milyon ABD doları ek yardım yapacak.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı yazılı açıklamada, Sri Lanka'ya yapılacak söz konusu ek yardımın, 70 yılın en kötü ekonomik kriziyle mücadele eden ülkenin acil gıda ve sağlık gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olduğu belirtildi.

Wong, "Avustralya bu zorlu dönemde Sri Lanka halkının, özellikle sıkıntı yaşayanların yanında" ifadesini kullandı.

Avustralya'nın bu zamana kadar Birleşmiş Milletler (BM) kurumları aracılığıyla Sri Lanka'ya toplam 75 milyon dolarlık destek sağladığı kaydedildi.