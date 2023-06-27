Avustralyalı uyuşturucu baronu arabasının içinde vurularak öldürüldü

Avustralya'da kokain ticaretinin kilit isimlerinden Alen Moradian Sydney'in doğu banliyölerindeki bir yeraltı otoparkında arabasının içinde vurularak öldürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:29
Avustralyalı uyuşturucu baronu arabasının içinde vurularak öldürüldü
Abone Ol google-news

Avustralya'nın kokain ticaretinin kilit isimlerinden biri, Sydney'in doğu banliyölerindeki bir yeraltı otoparkında arabasının içinde vurularak öldürüldü.

Yeni Güney Galler polisi, Alen Moradian cinayetine iki tetikçinin karıştığına inandıklarını, ancak soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

Polis Danny Doherty, işlenen cinayeti organize bir suç eylemi olarak değerlendirdi.

Doherty, "Gerçekleşen silahlı saldırı, organize bir suç cinayetinin işaretlerini taşıyor. O büyük bir oyuncu. Belli ki sırtında büyük bir hedef vardı" ifadelerini kullandı.

Doherty, Moradian'ın, "Comanchero" adlı haydut motosiklet kulübüyle bağlantısı olduğunu söyledi.

Moradian, 2011 yılında büyük miktarda kokain ithal etmek ve satmak suçundan en az altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


Avustralya uyuşturucu

İlgili Haberler

Avustralya'dan Ukrayna'ya destek: Ek askeri yardım sağlayacak

Avustralya'dan Ukrayna'ya destek: Ek askeri yardım sağlayacak
Araştırma: Avustralyalılar canlıların soyunun tükenmesinden habersiz

Araştırma: Avustralyalılar canlıların soyunun tükenmesinden habersiz
Avustralyalı senatör ağlayarak anlattı: 'Nüfuzlu bir erkek...'

Avustralyalı senatör ağlayarak anlattı: 'Nüfuzlu bir erkek...'

En Çok Okunan Haberler