Avustralyalı uyuşturucu baronu arabasının içinde vurularak öldürüldü

Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:29

Güncelleme: 27.06.2023 - 11:29

Avustralya'nın kokain ticaretinin kilit isimlerinden biri, Sydney'in doğu banliyölerindeki bir yeraltı otoparkında arabasının içinde vurularak öldürüldü.

Yeni Güney Galler polisi, Alen Moradian cinayetine iki tetikçinin karıştığına inandıklarını, ancak soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

Polis Danny Doherty, işlenen cinayeti organize bir suç eylemi olarak değerlendirdi.

Doherty, "Gerçekleşen silahlı saldırı, organize bir suç cinayetinin işaretlerini taşıyor. O büyük bir oyuncu. Belli ki sırtında büyük bir hedef vardı" ifadelerini kullandı.

Doherty, Moradian'ın, "Comanchero" adlı haydut motosiklet kulübüyle bağlantısı olduğunu söyledi.

Moradian, 2011 yılında büyük miktarda kokain ithal etmek ve satmak suçundan en az altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.