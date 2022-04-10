Avusturya Başbakanı Nehammer, yarın Moskova’da Putin ile görüşecek
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, yarın Rusya’nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’i bilgilendirdiğini aktardı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, diplomasi trafiği sürüyor.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Rusya’nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktararak, "Biz (Avusturya) askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşında net bir duruşumuz var" dedi.
Nehammer, tahliye koridorları, ateşkes ve "savaş suçlarının tam olarak soruşturulması" çağrısında bulundu.
"ERDOĞAN GÖRÜŞME İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ"
Nehammer ayrıca, Putin’le yapacağı görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u bilgilendirdiğini açıkladı.
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