Putin, cenaze törenine 'nükleer çanta' ile mi geldi?

09 Nisan 2022 Cumartesi, 15:30

Covid-19 teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitiren Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski'nin cenaze törenine Putin, geniş güvenlik önlemleri alarak geldi. Putin'in hemen arkasında bulunan korumalardan birinin elindeki çanta için, 'Nuclear football' olarak adlandırılan 'Nükleer Çanta' olması dikkat çekti.

Açık tabut merasimine sonradan ellerinde güller ile gelen Putin, Rus siyasetçinin tabutu başında kısa süre vakit geçirerek Jirinovski'ye veda etti.

İngiliz The Sun gazetesine göre; Putin'in Jirinovski'ye veda ettiği sırada salonun geri kalanına dair herhangi bir fotoğraf olmaması, salonun tamamen boşaltıldığı ve Jirinovski'nin akrabalarının bile içeri alınmadığı bu yüzden de 'Putin'in suikast girişimlerinden korktuğu' gibi başka iddiaların da ortaya atılmasına sebep oldu.