Avusturya’da casusluk depremi: Gizli bilgiler Moskova’ya sızdırıldı

21.05.2026 12:14:00
Dış Haberler Servisi
Avusturya’da eski istihbarat görevlisi Egisto Ott, Rusya adına casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. Viyana’daki mahkeme, Ott’u 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, kararın temyize götürüldüğü bildirildi.
Avusturya’da son yılların en büyük casusluk davalarından biri olarak görülen yargılamada karar açıklandı. Eski istihbarat görevlisi Egisto Ott, Rus istihbaratına bilgi aktardığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Viyana’da görülen davada jüri, 63 yaşındaki Ott’un Rus istihbarat görevlilerine ve Alman ödeme sistemleri şirketi Wirecard’ın firari yöneticisi Jan Marsalek’e bilgi verdiğine hükmetti. Ott’un avukatı, mahkeme kararına itiraz etti.

Egisto Ott, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Moskova için çalışmadığını savunan Ott, bir Batılı istihbarat servisiyle bağlantılı gizli bir operasyon yürüttüğünü öne sürdü.

Mahkeme ise Ott’u casusluğun yanı sıra görevi kötüye kullanma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından da mahkum etti.

Mahkemede, Ott’un 2015-2020 yılları arasında polis veritabanlarından gizli bilgiler ve çok sayıda kişisel veri topladığı belirtildi.

Savcılığa göre Ott, elde ettiği bilgileri Jan Marsalek’e ve Rus istihbarat servisiyle bağlantılı kişilere aktardı. Bu bilgilerin karşılığında ödeme aldığı da iddianamede yer aldı.

Mahkeme, Ott’un bu faaliyetlerle “Avusturya Cumhuriyeti aleyhine Rusya Federasyonu’nun gizli istihbarat servisine destek verdiği” sonucuna vardı.

WİRECARD'IN FİRARİ YÖNETİCİSİYLE BAĞLANTI

Davanın en dikkat çeken başlıklarından biri, Wirecard’ın firari eski yöneticisi Jan Marsalek ile kurulan bağlantı oldu.

Avusturya vatandaşı da olan Marsalek, Almanya’da dolandırıcılık suçlamasıyla aranıyor. 2020’de Avusturya üzerinden kaçtığı belirtilen Marsalek’in Moskova’da olduğu değerlendiriliyor.

Marsalek’in Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilirken, hakkında Interpol kırmızı bülteni bulunuyor.

Savcılığa göre Marsalek, Ott’tan Avrupa Birliği ülkelerinin güvenli elektronik iletişimde kullandığı gizli güvenlik donanımına sahip bir dizüstü bilgisayarı temin etmesini istedi.

İddianamede, söz konusu bilgisayarın Rus istihbarat servisine teslim edildiği ileri sürüldü.

Davanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Avusturya İçişleri Bakanlığı yetkililerine ait iş telefonları oldu.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre, bakanlık yetkililerinin telefonları bir tekne gezisi sırasında yanlışlıkla Tuna Nehri’ne düştü. Savcılık, Ott’un bu telefonları ele geçirerek içeriklerini kopyaladığını ve verileri Marsalek üzerinden Moskova’ya aktardığını belirtti.

“MADDİ ÇIKAR İÇİN HAREKET ETTİ”

Savcılık, Ott’un Rusya’ya ideolojik bir bağlılık nedeniyle değil, maddi çıkar ve iş yaşamındaki hayal kırıklığı nedeniyle hareket ettiğini savundu.

Ott’un suçlu bulunması, Avusturya’nın Rus casusluk faaliyetleri açısından kritik bir merkez olduğu yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Egisto Ott’un 2024’te tutuklanmasının ardından dönemin Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, davayı “demokrasiye ve ülkenin ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit” olarak nitelendirmişti.

Mahkeme kararıyla birlikte Avusturya’da Rus istihbarat faaliyetleri, güvenlik politikaları ve istihbarat kurumlarının denetimi yeniden tartışılmaya başlandı.

