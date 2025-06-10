Avusturya'da okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Avusturya’nın Graz kentinde bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Olay, salı sabahı saat 10.00 sularında Dreierschuetzengasse caddesindeki bir lisede yaşandı. Avusturya polisi, bölgede büyük çaplı bir operasyonun sürdüğünü doğruladı.

Avusturya devlet kanalı ORF’nin aktardığına göre, saldırının failinin okulun öğrencilerinden biri olduğu ve saldırı sonrası intihar ettiği bildirildi. Kronen Zeitung gazetesi, en az beş kişinin öldüğünü, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin ise ağır yaralandığını yazdı.

Bir öğretmenin eşi, Krone gazetesine yaptığı açıklamada, eşinin öğrencileriyle birlikte sınıfa barikat kurarak saklandığını ve birden fazla silah sesi duyduğunu söyledi.

Olaydan kaçmayı başaran öğrencilerin aileleri çocuklarıyla yeniden bir araya getirildi. Yaralı öğrenciler ise yakındaki Helmut List Salonu'nda tedavi altına alındı.

POLİS BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

Polis yetkilileri, okul binasında arama çalışmalarının sürdüğünü ve bölge halkının olay yerine yaklaşmaması gerektiğini belirtti. Olayın ardından Graz’ta güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu saldırı, Graz kentini yıllardır etkileyen 20 Haziran 2015 tarihli başka bir silahlı saldırının onuncu yıl dönümüne sadece günler kala gerçekleşti. 2015’teki olayda üç kişi hayatını kaybetmişti.