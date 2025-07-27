Avusturya’da 'tarafsızlık' tartışılıyor: NATO kapısı aralanıyor mu?

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ülkesinin tarafsızlık ilkesini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek, NATO üyeliğinin kamuoyunda açık şekilde tartışılmasından yana olduğunu söyledi.

Meinl-Reisinger, mevcut şartlarda böyle bir üyeliğin ne halktan ne de parlamentodan yeterli destek alacağını kabul etti.

Alman gazetesi Die Welt’e konuşan Bakan Meinl-Reisinger, Rusya'nın giderek daha "saldırgan" bir dış politika izlediğini savundu. Ukrayna savaşıyla birlikte güvenlik dengelerinin değiştiğine dikkat çeken Meinl-Reisinger, sadece tarafsız kalmanın artık yeterli bir güvenlik garantisi sunmadığını vurguladı.

Meinl-Reisinger, “Tarafsızlık tek başına bizi korumaz. Savunma kapasitemizi artırmanın yanı sıra askeri iş birliklerine de yatırım yapmalıyız” dedi.

Meinl-Reisinger, şu an için NATO üyeliğine yönelik kamuoyu ya da parlamentoda bir çoğunluk bulunmadığını belirtti. Ancak buna rağmen, böyle bir tartışmanın başlatılmasının önemli ve faydalı olacağını savundu:

“NATO’ya dört elle sarılan biri değilim ama değişen dünyada da elimiz kolumuz bağlı oturamayız.”

1955 ANTLAŞMASI TARAFSIZLIĞI ZORUNLU KILIYOR

Avusturya, II. Dünya Savaşı'nın ardından 1955’te imzalanan Avusturya Devlet Antlaşması kapsamında tarafsızlık ilkesini anayasa düzeyine taşıdı. Bu anlaşmaya göre ülke, herhangi bir askeri ittifaka katılamıyor ve topraklarında yabancı askeri üs bulunduramıyor.

Antlaşma, Avusturya'nın egemenliğini yeniden kazanmasının temel şartıydı.