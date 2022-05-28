Avusturya: Putin, gıda güvenliği ve mahkum değişimi için olumlu sinyaller verdi
Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, Putin’in kendisine mahkum değişimi ve Karadeniz’den yük gemilerinin çıkışı için olumlu sinyaller verdiğini duyurdu
Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, dün öğleden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaş hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Karl Nehammer, telefon görüşmesinin spesifik olarak gıda güvenliği için ‘yeşil koridorlar’ ve mahkumların değişimi ile ilgili olduğunu belirterek görüşmeyi ‘çok yoğun ve ciddi’ olarak nitelendirdi.
Nehammer, Putin’in görüşmede, Ukrayna'nın deniz limanları yoluyla tohum ve gıda ihracatına izin vermek için ‘olumlu sinyaller’ verdiğini ifade etti.
'UKRAYNA’DAN ÇIKARILMASI GEREKEN MİLYONLARCA TON BUĞDAY VAR'
Karl Nehammer konuyla ilgili katıldığı basın toplantısında, Ukrayna’dan çıkarılması gereken milyonlarca ton buğday ve tahıl olduğunu vurgularken potansiyel bir gıda krizinin sonuçlarının, özellikle Ukrayna'dan yapılan ihracata büyük ölçüde bağımlı olan Kuzey Afrika ülkeleri veya Pakistan gibi ülkeleri etkileyeceğini belirtti.
Nehammar, “Diyaloga girmek için her fırsatı değerlendirmek bizim aktif bir tarafsızlık politikası anlayışımızdır. Bu yüzden Başkan Putin'i aradım. Bir mahkum değişimine olumlu sinyaller verdi. Ayrıca Karadeniz'de malların hareketine izin vermek istiyor” açıklamasını yaptı.
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