Avusturya'da Filistin gösterisi: Ateşkes talep ettiler

Yayınlanma: 03.12.2023 - 09:46

Güncelleme: 03.12.2023 - 09:46

Avusturya'da, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle gösteri düzenlendi

Yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen başkentin önemli noktalarından Mariahilfer Strasse'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'de soykırım dursun", "Hemen ateşkes" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail'in verilen "insani ara"nın ardından "katliamlarına" yeniden başladığı vurgulandı.

Konuşmacılar arasında yer alan Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için Avusturya ve Almanya'nın harekete geçmesi gerektiğini belirterek Filistin halkının özgürlük ve egemenliğini kazanmadan İsraillilerin huzur ve barış içinde yaşayamayacaklarını söyledi.

Abdel Şafi, "Almanya ve Avusturya'nın tarihlerindeki kara lekeyi Filistinli çocukların kanları ile temizlemeye çalıştıklarına" dikkati çekerek "Bir kez daha (Avusturya) federal hükümetine sesleniyorum, tam ateşkes sağlanması talebinde bulunun." diye konuştu.

Soyadını belirtmek istemeyen İrlandalı üniversite öğrencisi Olen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her cumartesi, Filistin ve şu an ciddi acılar çeken Gazze halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için buraya geliyoruz. Kalbimiz Gazze ve dünyadaki Filistinlilerle." dedi.

Gösteriye katılan gazeteci ve antropolog Leo Gabriel, mesleği gereği birçok savaş bölgesinde bulunduğunu, halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahip olduğuna inandığını ancak İsrail'in Filistin halkının özgür iradesiyle karar alma hakkına şiddet uygulayarak engel olduğunu vurguladı.

"DÜNYA SERİ KATİL KONUMUNDAKİ NETANYAHU'YA KARŞI ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNDE DAVA AÇMALI"

Gabriel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının tek bir anlamı olduğunu, hedefi olmayan bir tür kan davası yürüttüğünü dile getirdi.

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Hamas'ın kökünü kurutmak istediğini söylüyor. Bütün halkı katletse de başarı olamayacak, ki buna da hazır." diyen Gabriel, Netanyahu'nun insanlık suçu işlediği için yargılanması gerektiğini belirtti.

Gabriel, "Bence, şu an tam zamanı, dünya bir araya gelerek, seri katil konumundaki Netanyahu'ya karşı uluslararası ceza mahkemesinde dava açmalı. Şu an bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.