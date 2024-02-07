Gezeravcı'nın yeryüzüne ineceği tarih belli oldu
Gezeravcı'nın da aralarında olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün, 9 Şubat'ta Florida'da Daytona Beach bölgesine iniş yapması planlanıyor.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülünün, 9 Şubat'ta ABD yerel saatiyle 08.30'dan sonra (TSİ 16.30) Florida'da Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yapması bekleniyor.
Axiom Space'in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ax-3 ekibinin, Florida kıyısına iniş yapana dek 47 saatlik bir yolculuk yapması öngörülüyor.
Daytona Beach bölgesinde okyanusa 9 Şubat'ta TSİ 16.30'da iniş yapması beklenen Dragon kapsülü için Axiom Space canlı yayını da yerel saatle 07.25'te (TSİ 15.25) başlayacak.
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