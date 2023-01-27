Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev saldırıyı kınadı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın İran elçiliğine yapılan silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu terör saldırısını kınıyorum" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın İran elçiliğine yapılan silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün Tahran'daki büyükelçiliğimize düzenlenen terör saldırısını kınıyorum. Elçiliği ve personeli korumaya çalışırken hayatını kaybeden Orhan Askerov'un ailesi ve yakınlarına derin üzüntüyle başsağlığı diliyorum. Terör saldırısının ivedilikle araştırılmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik temsilciliklere karşı terör saldırısı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
January 27, 2023
Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle büyükelçilik güvenlik şefi hayatını kaybetti, iki güvenlik görevlisi yaralandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değildir'
- ‘Parti görüşü gibi aktarmış’
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş!
- Kadınlığı sömüren AKP’li
- 3'ü çocuk 4 kişi bir evde ölü bulundu
- İYİ Parti'den 'Cihan Paçacı' açıklaması
- Sinan Ateş suikastı sonrası istifalar 17 bine dayandı
- Sinan Ateş cinayetinde yeni perde!
- 6’lı masanın en zor toplantısı oldu
- İYİ Partili Paçacı görevinden istifa etti