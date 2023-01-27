Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev saldırıyı kınadı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 12:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın İran elçiliğine yapılan silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün Tahran'daki büyükelçiliğimize düzenlenen terör saldırısını kınıyorum. Elçiliği ve personeli korumaya çalışırken hayatını kaybeden Orhan Askerov'un ailesi ve yakınlarına derin üzüntüyle başsağlığı diliyorum. Terör saldırısının ivedilikle araştırılmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik temsilciliklere karşı terör saldırısı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle büyükelçilik güvenlik şefi hayatını kaybetti, iki güvenlik görevlisi yaralandı.