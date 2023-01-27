Son dakika: Azerbaycan'ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı
Son dakika... Azerbaycan'ın İran'da bulunan büyükelçiliğine silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bir saldırganın Azerbaycan'ın İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğinin önündeki silahlı saldırı meydana geldiğini bildirdi.
Bakanlık, büyükelçiliğin nöbetçi kulübesine ateş açılması sonucug güvenlik şefinin öldürüldüğünü, iki kişinin de yaralandığını bildirdi.
Açıklamada, "Saldırgan nöbetçi kulübesinden içeri girerek Kalaşnikof saldırı tüfeğiyle güvenlik şefini öldürdü" denildi.
Bakanlık, "hain saldırı" ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını, Türkiye'nin Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğunu vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
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