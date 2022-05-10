Azerbaycan duyurdu: 6 mayın etkisiz hale getirildi

Azerbaycan, Hazar Denizi’nde 6 mayını etkisiz hale getirdi.

DHA
10 Mayıs 2022 Salı, 17:30
Azerbaycan duyurdu: 6 mayın etkisiz hale getirildi
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hazar Denizi’nde 60 metre derinlikte bulunan deniz mayınlarının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında 4 savaş gemisi ve 133 denizcinin katıldığı operasyonda Hazar Denizi’nde 60 metre derinlikte bulunan 6 deniz mayınının etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Açıklamada “Hazar Denizi'nin Azerbaycan kesiminin keşfi sırasında 60 metreye kadar derinlikte tespit edilen 6 büyük gemi mayınının etkisiz hale getirilmesi süreci 10 Mayıs'ta başarıyla tamamlandı” ifadeleri kullanıldı.   


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