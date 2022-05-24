Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ile Zengezur Koridoru konusunda anlaştılar
Azerbaycan, Ermenistan'la Zengezur Koridoru konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de pazar günü yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
İlham Aliyev, Charles Michel ve Nikol Paşinyan'la görüşmesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, ulaşım koridorlarının açılması ve sınırların belirlenmesi konularının görüşüldüğünü belirterek, görüşmeyi olumlu değerlendirdiğini kaydetti.
Aliyev, bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırların belirlenmesine ilişkin devlet komisyonunun oluşturulması yönünde karar imzaladığına dikkat çekerek, tarafların hem demir yolları hem de kara yollarının inşası da dahil olmak üzere Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.
Erdoğan da kendisini bilgilendirdiği için Aliyev'e teşekkür etti ve toplantıda elde edilen olumlu sonuçlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan ve Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine yönelik konuları da görüştü.
Video Haberler
- 3 araç birbirine girdi, minibüs paramparça oldu
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Uzaya gitmek için aranan kriterler belli oldu
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 2 yaralı
- Otomobilden açılan ateşte hayatını kaybetti
- Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı
- 'Köprücük kemiği kırıldı' iddiası: O bebek entübe edildi
- Acil serviste dehşet saçmıştı: İfadesi şaşırttı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- Beyazıt'ta silah sesleri: Yaralılar var
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- Kıyma stokları kamudan çıktı
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!