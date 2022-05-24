Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ile Zengezur Koridoru konusunda anlaştılar

24 Mayıs 2022 Salı, 10:07

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de pazar günü yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

İlham Aliyev, Charles Michel ve Nikol Paşinyan'la görüşmesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, ulaşım koridorlarının açılması ve sınırların belirlenmesi konularının görüşüldüğünü belirterek, görüşmeyi olumlu değerlendirdiğini kaydetti.

Aliyev, bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırların belirlenmesine ilişkin devlet komisyonunun oluşturulması yönünde karar imzaladığına dikkat çekerek, tarafların hem demir yolları hem de kara yollarının inşası da dahil olmak üzere Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Erdoğan da kendisini bilgilendirdiği için Aliyev'e teşekkür etti ve toplantıda elde edilen olumlu sonuçlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan ve Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine yönelik konuları da görüştü.