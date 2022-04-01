Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov, Şuşa'nın "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesini değerlendirdi:
Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Ermeni işgalinden kurtarılan Türk medeniyetinin sembol şehirlerinden Şuşa'nın 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesiyle heyecan duyduklarını belirtti.
Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Bursa'da katıldığı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda, "Şuşa bizim medeniyetimizin kalbidir. Şuşa, bizim medeniyetimizin inkişafında, onun tebliğ olmasında çok büyük katkılar vermiş bir şehirdir. Maalesef facia günler yaşamış, 30 yıl Ermeni işgali altında kalmıştı. Orada olan bizim tarih, medeniyet abidelerimiz amansızca dağıtılmıştı, maksatları Azerbaycan, Türk izinin oradan silinmesiydi ama başaramadılar. Bizim şehadetli ordumuz Şuşa'yı azad etti. Bizim fethimizle, zaferimizle sonuçlandı. Şimdi tarihi günler yaşıyoruz. Şuşa'yı yeniden Türk tarihine, medeniyetine kavuşturuyoruz, bunlar çok önemli tarihi günlerdir." açıklamalarında bulundu.
TÜRKSOY tarafından verilen kararın kendilerini ve Azerbaycan halkını çok sevindirdiğini belirten Bakan Kerimov, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kerimov, Bursa'nın da kültür başkenti olmasının kendileri açısından sevindirici olduğunu, şehrin Osmanlı'dan ve Türk medeniyetinden çok fazla iz taşıdığını söyledi.
Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak güzel etkinlikler gerçekleştirdiğini dile getiren Kerimov, şunları kaydetti:
"Vatan savaşında olduğu gibi bugün de biz kardeş Türkiye'nin desteğini görüyoruz. Kardeş Türkiye hem savaş zamanı hem Şuşa'nın restorasyonu anlamında da her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Şuşa ile ilgili kararın Türkiye'de, Bursa'da kabul edilmesi sembolik bir mana taşıyor, bu bizi daha da sevindiriyor, gururlandırıyor. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği hem Şuşa hem de Karabağ'da daimi yaşayacak, devam ettirilecek."
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