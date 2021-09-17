Azerbaycan, Uluslararası Adalet Divanı'nda Ermenistan aleyhine dava açacak

17 Eylül 2021 Cuma, 15:58

Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Ocak 2021'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Ermenistan aleyhine açtığı davaya ek olarak Ermenistan'ın yargılanması için yakın günlerde Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Azerbaycan topraklarının bir kısmının Ermenistan tarafından yasa dışı işgalinin sona ermesinden sonra Azerbaycanlılara karşı ağır insan hakları ihlallerinin toplandığını ve belgelendiğini bildiren Abdullayeva, bunlara Ermenistan'ın etnik kökenleri nedeniyle Azerbaycanlıları zorla yurtlarından etmesi, işkence yapması, öldürmesi ve kötü muamele vakalarının dahil olduğunu kaydetti.

Abdullayeva, Ermenistan'ın saldırganlığı sonucu 1 milyondan fazla Azerbaycanlının zorla evlerinden tahliye edildiğini, Azerbaycan şehirlerinin yeryüzünden tamamen silindiğini hatırlattığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"(10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan devlet başkanlarının imzaladığı) üçlü bildirinin ardından Ermenistan, Azerbaycanlıların evlerine dönmesini engellemek için bir zamanlar işgal altında tuttuğu bölgelere mayın döşeyerek ve mayın haritalarını vermeyi reddederek 'Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi'ni ihlal etmeye devam etti. Biz, sözleşmenin hükümlerinin ağır ihlaline ilişkin uluslararası hukuk çerçevesinde adaleti sağlayacağız."

Diğer taraftan, Uluslararası Adalet Divanı, Ermenistan'ın, Azerbaycan aleyhine "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi" ihlali gerekçesiyle dava açtığını açıkladı.

