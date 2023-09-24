Azerbaycan: 'Vatandaşlık için başvuranlar var...'

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:50
Azerbaycan: 'Vatandaşlık için başvuranlar var...'
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Azerbaycan, Karabağ’da Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının ardından bölgede yaşayan Ermeni nüfusun entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Karabağ'da yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını söyledi.

“AZERBAYCAN ANAYASASINA UYGUN OLARAK VATANDAŞLIK MESELELERİ DEĞERLENDİRİLECEKTİR”

Karabağ’da yaşayan bütün Ermeni halkının vatandaşlık için başvuruda bulunabileceğini belirten Hacıyev, “Bu bölgede yaşayan Ermeni asıllı vatandaşların her birinin Azerbaycan anayasasına uygun olarak vatandaşlık meseleleri değerlendirilecektir. Onlara pasaport ve kimliklerin verilmesi konusu üzerinde çalışılıyor. Elbette başvuranlar var. Bu kişilerin temel isteği güvenlik ve sağlık meseleleridir” dedi.

“KARABAĞ'DA ERMENİ ASILLI VATANDAŞLARIN HAKLARI VE GÜVENLİKLERI SAĞLANIYOR

Azerbaycan’da etnik kökenine bakılmaksızın vatandaşların haklarının sağlandığını vurgulayan Hacıyev, “Lenkeran, Bakü, Gence, Gusar'da Azerbaycan vatandaşlarının ve etnik grupların haklarının korunduğu ve eşit bir şekilde yaşadıkları gibi, Karabağ'da da Ermeni asıllı vatandaşların hakları ve güvenlikleri sağlanıyor” ifadelerini kullandı.


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