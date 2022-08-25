Azerbaycan ve Ermenistan bir araya geliyor
Ermenistan hükümeti, Azerbaycan hükümeti ile AB'nin arabuluculuğunda müzakereler için Brüksel'de bir araya gelme konusunda anlaştıklarını söyledi.
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ bölgesinde çıkan ve en az üç kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaların ardından toplantı kararı aldı.
Ermenistan hükümetinin basın servisi AFP'ye verdiği demeçte, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 31 Ağustos'ta Brüksel'de bir araya gelecek" dedi.
Ermenistan hükümeti basın servisi ayrıca, AB arabulucuğunda gerçekleşmesi planlanan toplantıya, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel da katılacağını söyledi.
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