Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerden biri olan Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.

İHA
31 Mart 2022 Perşembe, 00:00
Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu
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Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinin Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.

Köydeki mevzilerde yapılan kazılar sırasında bulunan iskeletlerin 1988-1994 yılları arasında süren Birinci Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.



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