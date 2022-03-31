Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerden biri olan Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.
Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinin Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.
Köydeki mevzilerde yapılan kazılar sırasında bulunan iskeletlerin 1988-1994 yılları arasında süren Birinci Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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