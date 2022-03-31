Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu

31 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinin Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.

Köydeki mevzilerde yapılan kazılar sırasında bulunan iskeletlerin 1988-1994 yılları arasında süren Birinci Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına ait olduğu tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.



