Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov yaşamını yitirdi
Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten sonraki ilk cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov 84 yaşında vefat etti.
Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten sonraki ilk cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov 84 yaşında vefat etti.
Bakü'de 1938'de doğan Mutallibov, 1989'da Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Başkanlığına getirilmiş, Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan edince de ülkeyi yönetmeyi sürdürmüştü.
Mutallibov, 8 Eylül 1991'de yapılan seçimi kazanarak bağımsız Azerbaycan'ın ilk cumhurbaşkanı olmuştu. 6 Mart 1992'de görevini bırakan Mutallibov, Rusya'ya gitmişti.
2012'ye kadar Rusya'da yaşayan Mutallibov ülkesine dönmüş ve siyasetle uğraşmayacağını açıklamıştı.
Mutallibov, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Video Haberler
- Asker uğurlama konvoyunda havaya kurşun yağdırdılar
- İstiklal Caddesi'nde şov yapan trafik magandaları polise
- İtfaiye ekipleri alevlerin arasından 4 kişi ile 6 yavru
- Güneşi gören İstanbullular sahillere akın etti
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
- Süt üreticileri uyardı
- Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı fazla buldu
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- Göçükte ölen işçi toprağa verildi
- Fırtınada uçan şemsiyenin ile birlikte böyle sürüklendi
En Çok Okunan Haberler
- Rus birlikleri Çernobil'in çevresini terk etti
- İstiklal Caddesi'nde şov yapan trafik magandaları polise
- MHK ile TFF arasında bir kriz daha! Hakemlere maç yok
- Enginyurt'tan Gökçek'e sert yanıt
- Bitcoin'de 3 Ocak'tan bu yana bir ilk
- Aras: Bodrum'a yeni yaşam alanları kazandırıyoruz
- Bira devinden Rusya kararı
- Dinleyicisi öldürmüştü: Hazım Özsu cinayetinde karar
- Asker uğurlama konvoyunda havaya kurşun yağdırdılar
- İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı