Azerbaycanlı gazeteci Avaz Zeynallı cezaevinde kansere yakalandı, acil tahliyesi isteniyor

Yayınlanma: 16.04.2025 - 17:22

Güncelleme: 16.04.2025 - 17:39

Tutuklu olduğu süre boyunca sağlık durumu giderek kötüleşen Avaz Zeynallı'ya ileri evre metastatik kolon kanseri teşhisi konuldu.

Kanserin karaciğere metastaz yaptığı belirtilirken, Azerbaycan yasalarına göre bu tür bir teşhisin, acil tahliye gerektirdiği kaydedildi.

Öte yandan, cezaevindeki yetersiz sağlık koşulları ve geciken müdahaleler nedeniyle hayati tehlikesi büyüyen Zeynallı'nın tedavisine henüz başlanmadığı bildirildi.

Cumhuriyet'e açıklama yapan kızı, gazeteci Selcan Zeynallı, "Mahkemeye başvuru yapıldı, kamuoyundan, gazetecilerden ve siyasi parti liderlerinden serbest bırakılması adına çağrılar yükseliyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Avaz Zeynallı, 9 Eylül 2022 tarihinde, 'Baku Steel Company' MMC - çelik üretim tesisinin eski yöneticisi Rasim Mammadov'un eşinden 20 bin manat rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

180 milyon manat mal varlığı tespit edilen Mammadov, dolandırıcılık ve devlet mülküne zarar vermek suçlarından 12 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanırken, gazeteci Avaz Zeynallı, savunmasında suçsuz olduğunu ve siyasi saiklerle, susturulmak üzere tutuklandığını belirtti.

Zeynallı, daha önce de benzer suçlamalarla tutuklanmış, fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Zeynallı'nın tutukluluğu ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 5. maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkı), 8. maddesi (özel ve aile hayatına saygı hakkı) ve 10. maddesinin (ifade özgürlüğü) ihlal edildiğine hükmetmişti.

Kararın ardından Azerbaycan Yüksek Mahkemesi, Avaz Zeynallı'ya beraat vermiş ve uğradığı maddi, manevi zararların karşılanması için tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

Zeynallı, Xural TV aracılığıyla, Azerbaycan'da sistematik yolsuzluğa yönelik yaptığı eleştirel haberler ile tanınıyor.

AVAZ ZEYNALLI KİMDİR?

Avaz Zeynallı, 1 Ocak 1970 tarihinde doğdu. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Türkiye’deki eğitim süresi boyunca ‘Büyük Gelecek’ dergisini çıkardı. Dönemin başbakanı Süleyman Demirel ve Rauf Denktaş başta olmak üzere birçok siyasiyle söyleşiler yaptı.

Zeynallı, 1999 yılında Azerbaycan’a döndükten sonra "Günaydın", "P.S.", "Milletin Sesi" gazetelerinin yazarı ve Vatandaş Dayanışması gazetesinin de baş editörü olarak çalıştı.

2002 yılında "Xural" gazetesini kurdu ve gazetenin baş editörü olarak görev yaptı. Xural.org haber sitesi olarak faaliyetlerine devam ettiği "Xural TV" YouTube kanalında "Siyaset Meydanı" programı ile Azerbaycan'da geniş kitlelere ulaştı.

Zeynallı, 2006 yılında yazdığı 30 Haziran-Sevgililer Günü ve 2011–2014 yıllarında, hapishanede olduğu sırada yazdığı 40 ciltlik "Selcan'ın Memleketi" hapishane günlükleri kitaplarının yazarı ve Daniel Yergin'in "Petrol" adlı eserinin de çevirmenidir.

TUTUKLULUĞU

Zeynallı, 2011 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Ramiz Mehdiyev’in emriyle, "rüşvet almak" suçlamaları ileri sürülerek 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıl hapiste kaldıktan sonra 2014 yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in af kararnamesi ile serbest bırakıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu dava ile ilgili olarak Azerbaycan'ın, AİHS'nin 5. maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkı), 8. maddesi (özel ve aile hayatına saygı hakkı) ve 10. maddesini (ifade özgürlüğü) ihlal ettiğine karar verdi. Kararın ardından Yüksek Mahkeme, Avaz Zeynallı'ya beraat verirken, uğradığı maddi ve manevi zararlar için tazminat ödemek zorunda kaldı.

Avaz Zeynallı'nın yönettiği medya kuruluşu – Xural TV bu süreçte büyük bir izleyici kitlesi topladı.