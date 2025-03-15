Azerbeycan ve Ermenistan barış anlaşması üzerinde uzlaştı: ‘Anlaşmanın kalıcılığı için anayasa değişmeli’
Ankara -Erivan ilişkilerinin belirleyici unsurlarından Azerbaycan-Ermenistan hattında bir dönüm noktası yaşandı. Azerbaycan ve Ermenistan, olası bir barış anlaşması metni üzerinde uzlaştığını duyurdu.
Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Kafkasya uzmanı Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Bakû’nun anayasa değişikliği talebinin, anlaşmanın kalıcı olmasını sağlama amacı taşıdığını söyledi.
Çelikpala, “Ermenistan’da herhangi bir siyasi iktidar değişikliğinde ‘anayasaya uygun değildir’ diyerek anlaşma reddedilmemeli. Bunu sağlayacak bir zemine ihtiyaç var” dedi. Çelikpala, Ermenistan’ın bağımsızlık bildirgesinde Karabağ başta olmak üzere ‘Batı Ermenistan’ adı altında Türk toprakları ile Gürcistan’ın bazı bölgeleri üzerinde hak iddia edildiğini anımsattı. Ancak henüz Erivan’da anayasa referandumu yönünde bir gelişme yaşanmadı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye ile ilişkileri modern Ermenistan tarihinde hiç olmadığı kadar yakın tutmaya çalışan bir lider olduğunu belirten Çelikpala, Kafkasya ülkesi için alternatifin Rusya’ya doğru yönelmek olacağını ifade etti.
Çelikpala, “Ermenistan’da büyük bir nüfus, normalleşmeyi hoşlanmasa bile destekliyor. Çünkü Ermenistan, aksi takdirde iyice kapalı bir ülke haline gelmeye başladı. Rus baskısından kurtulmaya çalışıyorlar” diye konuştu. Çelikpala, Ukrayna-Rusya meselesi çözüme kavuştuğunda büyük resme odaklanılacağını belirterek “Ermenistan, Azerbaycan’ın beklentilerini karşılayacak somut adımlar attığında, Azerbaycan’ın da olumlu yaklaşımıyla Türkiye çok hızlı adımlar atabilir” ifadelerini kullandı
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