B-2 pilotları anlattı: ABD’nin Fordow saldırısının perde arkası

ABD Hava Kuvvetleri, İran’ın Fordow nükleer tesisine düzenlenen saldırıyı “en kritik operasyonlardan biri” olarak nitelendirdi.

CBS News’e konuşan pilotlar, görev sırasında kullanılan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının ve 30 bin librelik dev bombaların operasyonun başarısında kilit rol oynadığını söyledi.

Missouri’deki Whiteman Hava Üssü’nde görev yapan 509. Bomb Wing Komutanı Albay Josh Wiitala, saldırının önemini şu sözlerle anlattı:

“Kariyerimin en büyük anı, askerlerimizin güvenli olduğunu bildiğim andı. Bu, sadece benim değil, tüm birliğimizin kariyerindeki en büyük görevdi.”

Wiitala, B-2 Spirit uçaklarının uzun menzil, yüksek taşıma kapasitesi ve tam görünmezlik özelliklerini bir arada sunan tek platform olduğunu vurguladı.

“GÖRÜNMEZLİK TEKNOLOJİSİ BUGÜN HER ZAMANKİNDEN ÖNEMLİ”

Operasyon emrini ABD Başkanı Donald Trump’tan aldığını açıklayan Küresel Saldırı Komutanlığı Generali Jason Armagost, B-2 filosunun bugüne kadar karşılaştığı en gelişmiş hava savunma sistemlerinden birine karşı görev yaptığını söyledi.

“Stealth (görünmezlik) bugün geçmiştekinden çok daha önemli. Hem şekli, hem malzemesi hem de taktikleriyle fark yaratıyor” diyen Armagost, bu teknolojinin gizliliğini “rakiplere avantaj sağlamamak için” koruduklarını belirtti.

CBS’nin haberine göre, B-2 bombardıman uçaklarına F-22 ve F-35 hayalet savaş uçakları eşlik etti. Armagost, “Yalnız değildik; koordinasyon mükemmeldi” dedi.

Operasyonun başarısında hassas zamanlama ve elektronik gizlilik unsurlarının belirleyici olduğu aktarıldı.

Saldırıda kullanılan en güçlü mühimmat, 13,6 ton ağırlığındaki Massive Ordnance Penetrator (MOP) adlı bomba oldu. Yeraltındaki hedefleri yok etmek için tasarlanan MOP’lar, Fordow tesisinin derin tünellerine ulaşabilecek kapasitede.

Görevde 14 bombanın yüklendiğini söyleyen Başçavuş Frank Espinoza, “Her şey kusursuz ilerledi. Ne zaman çağrı gelse, eksiksiz teslim ederiz” ifadelerini kullandı.

FORDOW'UN STRATEJİK ÖNEMİ

İran’ın Kum kenti yakınlarındaki Fordow nükleer tesisi, ülkenin uranyum zenginleştirme programının en korunaklı merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Tesis, dağların altına inşa edilmiş yapısıyla uzun süredir Batı’nın olası bir saldırısına karşı “dokunulmaz” olarak görülüyordu.

General Armagost, Fordow baskınının ABD’nin bugüne kadar yürüttüğü en riskli gizli hava operasyonlarından biri olduğunu belirterek, “Kendimize güvenimiz yüksekti. Ekip mükemmel bir iş çıkardı” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, operasyonun ardından Fordow tesisine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Washington kaynakları, “hedefin etkisiz hale getirildiğini” bildirdi.