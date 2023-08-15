Babası ve amcası suikaste uğrayan Robert F. Kennedy Jr. tehdit aldığını iddia etti

Yayınlanma: 15.08.2023 - 16:20

Güncelleme: 15.08.2023 - 16:21

ABD'de yaklaşan seçimler öncesinde gazeteci Tucker Carlson ile röportaj yapan başkan adayı Robert F. Kennedy Jr. hayatına yönelik çok sayıda tehdit aldığını söyledi.

Eski ABD başkanı Robert F. Kennedy'nin oğlu Kennedy Jr. "Çok fazla ölüm tehdidi alıyorum. Yaklaşık iki hafta önce akıl hastası bir kişi evimin birinci katına girdi. Bu durum yaygın bir şekilde meydana geliyor" dedi.

80 dakikalık röportaj veren oğul Kennedy, ABD Gizli Servisi'ne aldığı tehditlerle ilgili sayfalar dolusu rapor verdiğini ve Gizli Servis'ten yeniden koruma talep ettiğini belirtti.

Oğul Kennedy, Gizli Servis'in daha önce "risklere rağmen" ret yanıtı verdiğini ifade etmişti.

Demokrat Parti adaylığı için görevdeki ABD lideri Joe Biden ile yarışan Oğul Kennedy'nin babası, 1968 seçim kampanyası sırasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Amcası, 35. ABD Başkanı John F. Kennedy ise 1963 yılında Dallas'ta üstü açık bir arabada suikasta kurban gitmişti.