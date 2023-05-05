İşte, Biden’ın en büyük rakibi: Demokratların başkan adayı Robert F. Kennedy, jr

Yayınlanma: 05.05.2023 - 16:13

Güncelleme: 05.05.2023 - 16:13

Cumhuriyetçi Parti’de adaylık yarışı eski başkan Donald Trump ve Florida valisi DeSantis arasında kızışırken Demokratlarda aynı hareketlilik gözlenmiyor. Önceki iki seçimde ön seçimlere damga vuran Bernie Sanders bu seçimde Biden’ı destekleyeceğini açıkladı. Şu ana kadar Biden’a resmen rakip olan iki aday var. 2020’de de aday olan ilerici Demokrat Marianne Williamson ve suikaste kurban giden eski başkan John F. Kennedy’nin yeğeni Robert F. Kennedy, jr.

KENNEDY’NİN ‘AŞI KARNESİ’

Kennedy’nin son yıllarda ön plana çıkma sebebi Covid-19 pandemisi sırasındaki ‘aşı karşıtı’ tutumu oldu. Pandemi yönetiminden sorumlu doktor Anthony Fauci’yi skı bir şekilde eleştiren Kennedy’nin "aşı karşıtı gruplara maddi destek sağladığı" da ortaya çıktı. Covid-19 kısıtlamalarına ilişkin olarak, “Nazi Almanya’sından kaçmak bile daha kolaydı. Ya İsviçre’ye kaçardınız ya da Anne Frank gibi tavan arasında saklanırdınız. Bu kısıtlamalardan kaçmanın bir yolu yok” açıklaması yoğun eleştiri alınca özür diledi.

Kennedy’nin aşılara karşı tutumu Covid-19 aşılarıyla da sınırlı değildi. 2019’da Facebook’a aşı karşıtı reklamlar vermiş, Kaliforniya eyaletinde geçmesi planlanan ve devlet görevlilerinin aşı muafiyetlerini azaltan bir yasaya karşı lobicilik faaliyeti yürütmüştü. Aşılarla ilgili açıklamaları sonrası Kennedy’nin sosyal medya hesapları kapatıldı.

Kennedy ailesi ise Robert Kennedy’nin bu açıklamalarından rahatsız olduklarını belirtti. Robert Kennedy’nin yeğeni Dr. Kerry Meltzer, “Amcamı seviyorum ama aşı konusunda hatalı” açıklamasında bulundu

Kennedy ile ilgili 2015 yılında çıkan bir kitapta, eşini sıkça aldattığı hatta evliyken başka bir kadına evlilik teklifinde bulunduğu anlatılmıştı. Kennedy, bahse konu iddiaları, “Yazar Jerry Oppenheimer, ne ben ne de çevremdeki bir insanla konuşmadan bu kitabı yazdı” diyerek yalanladı.

Kennedy’nin aşı karşıtı politikaları Cumhuriyetçi partinin de ilgisini çekmişti. Donald Trump, 2017 yılında Kennedy’i “Aşı Güvenliği Komisyonu"nun başına getirmeyi planlamış ancak kesin bir karar verememişti.

Kennedy, Amerikan müesses nizamıyla iyi geçinen bir aday değil. Ukrayna’ya savaşta verilen desteği epey eleştirdi. Bu yüzden çok sayıda Cumhuriyetçiden destek toplamayı başardı.

KENNEDY BIDEN’I YENEBİLİR Mİ?

Adaylar resmi olarak açıklanmadan önce yapılan anketlerde yüzde 9 civarı oy alan Kennedy, ardından yüzde 14’e, en son ankette ise yüzde 19’a kadar tırmanmayı başardı. Ancak bu oyun yükselmesinin sebebi Kennedy’nin popülerleşmesi mi yoksa seçmenlerin gözünde Biden’ın yaş durumundan ötürü bir alternatif arayışı mı bilinmiyor.

Kennedy’nin aşı karşıtı tutumu Demokrat Parti’de pek yaygın olan bir görüş değil. Covid-19 pandemisi sırasında aşılara karşı çekingen davranan Amerikalıların büyük çoğunluğu Cumhuriyetçilerden oluşuyordu.

Biden dışındaki diğer adaylara gelecek olursak; bunlardan bir diğeri de Marianne Williamson. 2020’de adaylığını “spiritüel ama dindar değil” sloganıyla yürüten ama hiç bir ankette yüzde 1’i geçemeyen Williamson adaylıktan çekilmişti.

Öte yandan, ABD’de seçmenlerin yüzde 70’i Biden’ın yeniden aday olmasını istemiyor. Yine de aday olduğu takdirde Demokrat seçmenin çoğunun desteğini toplayacak gibi gözüküyor.

Önümüzdeki günlerde çıkacak daha genç adaylara dikkat etmek gerekiyor. Biden’ın Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve Kaliforniya valisi Gavin Newsom bu adaylardan diğer ikisi. Belli ki Biden’ın sağlık durumu ve yaşı Demokrat Parti ön seçimlerinde en çok konuşulan konu olacak.