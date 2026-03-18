BAE’de askeri üs alarmı: İran füzesi yangına yol açtı

İran’a ait bir füzenin, Avustralya ordusunun da kullandığı Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki askeri üs yakınındaki bir yola isabet ettiği bildirildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırının ardından bölgede küçük çaplı bir yangın çıktığını açıkladı.

Albanese, yangının Al Minhad Hava Üssü yakınındaki bir konaklama binası ile sağlık tesisinde küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti. Saldırıda Avustralya personeli arasında yaralanan olmadığı kaydedildi.

Dubai’ye yaklaşık 30 dakika uzaklıkta bulunan Al Minhad Hava Üssü’nün, ABD ve İsrail ile İran arasında yaklaşık üç haftadır süren savaş boyunca ikinci kez hedef alındığı belirtildi.

Daha önce de çatışmaların ilk hafta sonunda İran’a ait bir füzenin üsse isabet ettiği, o olayda da herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarılmıştı.

Söz konusu saldırı, İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan gerilimin Körfez bölgesine yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.