Bağdat Havalimanı yakınındaki ABD üssüne saldırı

15.03.2026 01:14:00
Haber Merkezi
Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD’ye ait Victoria Üssü ile Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, İran destekli milis grupların saldırılarına hedef oldu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ABD’ye ait askeri ve diplomatik noktalar, İran destekli milis grupların saldırılarının hedefi oldu.

“Irak İslami Direnişi” tarafından yapılan açıklamaya göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Amerikan güçlerinin konuşlandığı “Victoria” üssüne aynı gün içinde ikinci kez saldırı düzenlendi.

Al Mayadeen’in aktardığına göre, günün erken saatlerinde ise Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’nin de saldırıya uğradığı bildirildi. Haberde, büyükelçiliğin hava savunma sisteminin ve helikopter pistinin hedef alındığı belirtildi.

