Bağdat Havalimanı yakınındaki ABD üssüne saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ABD’ye ait askeri ve diplomatik noktalar, İran destekli milis grupların saldırılarının hedefi oldu.

“Irak İslami Direnişi” tarafından yapılan açıklamaya göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Amerikan güçlerinin konuşlandığı “Victoria” üssüne aynı gün içinde ikinci kez saldırı düzenlendi.

Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD Victoria Üssü, Irak'taki İran destekli milis gruplar tarafından hedef alındı — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 14, 2026

Al Mayadeen’in aktardığına göre, günün erken saatlerinde ise Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’nin de saldırıya uğradığı bildirildi. Haberde, büyükelçiliğin hava savunma sisteminin ve helikopter pistinin hedef alındığı belirtildi.