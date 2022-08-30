Bağdat'ta Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle hayat normale döndü
Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle iki gündür süren hareketlilik sona erdi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinden tüm göstericilerin çekildiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını duyurdu.
Sağlık kaynaklarına göre, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın dün
siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından çıkan olaylarda 23 kişi hayatını
kaybetti, 380 kişi yaralandı.
IRAK'TAKİ OLAYLAR
Sadr destekçileri, dün Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet
Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya
ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.
Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Şii lider, yaşananların ardından bugün öğle saatlerinde destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.
Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den istifa etti, Erdoğan'a çağrı yaptı
- Hakim ve savcılar için 'AKP' iddiası
- Saray'da istifa depremi
- Bilet var koltuk yok
- Kapatıyor!
- Sedat Peker MEB’in Nesrin’ine uzandı
- FOX TV eski Ankara temsilcisinden 'Küçükkaya' çıkışı
- Erdoğan sloganları atıldı!
- Öve öve bitiremedi: Ben böylesini görmedim...
- 30 Ağustos'ta 'açlık' tepkisine polis engeli