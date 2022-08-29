Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:51

AP'de yer alan habere göre protestocular, sarayın önündeki beton bariyerleri yıkarak içeri girdi ve Sadr lehine sloganlar attı.

Irak ordusu ise protestocuları Yeşil Bölge'den derhal çekilmeye ve “Iraklıların kanının dökülmemesi için kendilerine hakim olmaya" çağırdı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, ''Güvenlik güçleri devlet kurumları ve uluslararası misyonların yanı sıra kamu ve özel mülkleri koruma sorumluluğunu teyit eder'' ifadelerine yer verildi.

DAHA ÖNCE DE PARLAMENTOYU BASMIŞLARDI

Şii lider Mukteda el-Sadr, Twitter'dan paylaştığı bir ileti ile siyasetten çekildiğini ve parti ofislerinin kapatılmasını emrettiğini duyurmuştu. AP'ye göre Sadr, siyaseti bıraktığını ilk kez açıklamıyor, ancak çoğu kişi bu açıklama ile gerilimin daha da fazla artabileceğinden korkuyor.

Sadr, ekim ayındaki seçimlerde en fazla sandalye sayısına ulaşan aday olmasına karşın çoğunluk hükümeti kuramadı ve bu durum, son yıllarda Irak'ta yaşanan en zorlu siyasi krizlerden birine yol açtı.

Krizin ardından Sadr Bloku parlamentodan topluca istifa etti ve Sadristler olarak adlandırılan Sadr destekçileri 30 Temmuz'da Bağdat'taki parlamento binasını bastı. Sadr ise parlamentonun feshedilmesini ve erken seçim yapılmasını talep etti.