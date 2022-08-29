Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti, Sadr destekçileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:58

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı.

Öte yandan Sadr destekçisi bir diğer grup da Bağdat'taki Hükümet Sarayı'na girdi.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten çekildiğini" duyurmuştu.

Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım" ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanmıştı. Sadr yanlısı grup, burada protestolarla hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bağdat'ta bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirilmişti.