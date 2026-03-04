Bahis piyasasında milyonluk kazanç: İran saldırısı önceden mi bilindi?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısından bir gün önce, dünyanın en büyük tahmin piyasalarından biri olan Polymarket’te yapılan büyük bahisler dikkat çekti.

The New York Times’ın Polymarket verilerine dayandırdığı analizine göre cuma günü 150’den fazla hesap, ABD’nin ertesi gün İran’a saldıracağını öngören en az 1000 dolarlık yüzlerce bahis yaptı.

Bu son dakika bahislerinin toplamı yaklaşık 855 bin dolar olurken, saldırının gerçekleşmesiyle birlikte birçok bahisçi büyük kazanç elde etti.

YÜZ BİNLERCE DOLAR KAZANDILAR

Analize göre cuma günü saldırı tahmininde bulunan en az 16 hesap 100 bin doların üzerinde kazanç elde etti.

109 hesap ise 10 bin dolardan fazla kazandı.

Kimliği bilinmeyen bir kripto cüzdanı, saldırıdan önce “evet” yönünde yaptığı 60 bin dolarlık bahisle yaklaşık 500 bin dolar kazandı.

Polymarket’te kullanıcılar birbirlerine karşı bahis oynuyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar saldırının gerçekleşmeyeceği yönünde de bahis yaptı.

Ancak piyasanın genel tahmini saldırının gerçekleşme ihtimalini düşük gösteriyordu. Cuma günü boyunca ABD’nin İran’a saldırma ihtimali yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değerlendiriliyordu.

Bu nedenle saldırının gerçekleşmesi, “evet” yönünde bahis yapanların paralarını katlamasına yol açtı.

İÇERİDEN BİLGİ ŞÜPHESİ

Polymarket daha önce de içeriden bilgi kullanımı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Şubat ayında İsrail’de bazı kişiler, ordudaki görevleri sayesinde edindikleri gizli bilgileri kullanarak askeri operasyonlara ilişkin bahis oynadıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

ABD Senatörü Chris Murphy ise İran saldırısına ilişkin bahislerin karar vericilerin bile finansal çıkar elde etmiş olabileceği şüphesini doğurduğunu söyledi. Murphy, bu durumu “insider trading’den bile daha kötü” olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle ise iddiaları reddetti. Ingle, yaptığı açıklamada Trump yönetiminin kararlarını yönlendiren tek unsurun “Amerikan halkının çıkarı” olduğunu söyledi.

KİMLİKLER GİZLİ

Polymarket’te bahisler kripto para kullanılarak yapılıyor ve işlemler blok zinciri üzerinde herkese açık şekilde görülebiliyor. Ancak hesap sahiplerinin kimlikleri anonim kalıyor.

Blockchain analiz platformu Bubblemaps’ın CEO’su Nicolas Vaiman, bu hesapların arkasındaki kişilerin kim olduğunu belirlemenin neredeyse imkânsız olduğunu söyledi.

Şirket, hafta sonu yaptığı incelemede İran saldırısının zamanlamasına ilişkin toplam 1.2 milyon dolarlık bahis yapan altı hesabı tespit ettiğini açıkladı.