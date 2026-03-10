Bahreyn’de İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'a ait olduğu öne sürülen bir İHA tarafından başkent Manama’da bir yerleşim binasını hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiğini, bazı kişilerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırı “açık bir İran saldırısı” olarak nitelendirildi.

Saldırıda yaralanan kişilerin hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Yetkililer olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve can kaybı ile yaralı sayısına ilişkin bilgilerin güncellenebileceğini açıkladı.

Saldırı, bölgede İran ile ABD-İsrail arasında artan gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.