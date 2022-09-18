Bahreyn, Şanghay İşbirliği Örgütü ile 'diyalog ortağı' oluyor
Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile diyalog ortağı olmalarıyla ilgili sürecin başlamasını, "Bahreyn'in dış siyasetine duyulan güvenin yansıması" olduğunu bildirdi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, ŞİÖ Semerkant zirvesinde, Örgütün yapısının genişlemesiyle ilgili yaptığı açıklamalar Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'nca memnuniyetle karşılandı.
Açıklamada, ŞİÖ'nün ve üye ülkelerin Bahreyn'in dış siyasetine güven duymasının gurur verici olduğu ve bunun, Bahreyn'in halklar arasında dayanışmayı, barış ve güvenliğin yayılması için bölgesel ve uluslararası iş birliğini destekleyen politikasının gördüğü takdirin bir yansıması olduğu ifade edildi.
Ayrıca Bahreyn'in, ŞİÖ ile karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yapıcı koordinasyon ve güçlü diyalog ilişkileri kurmak istediği kaydedildi.
Açıklamada, koordinasyon ve diyaloğun; bölgesel ve uluslararası barışın desteklenmesine, gıda güvenliğinin sağlanmasında ekonomik iş birliği, çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji, eğitim ve sağlığa yatırım yapılmasına, iç ticaret ve turizmin teşvik edilmesine katkı sağlayacağı aktarıldı.
Mirziyoyev 16 Eylül'de, ŞİÖ'nün yapısının genişlediğini ve ortaklık ilişkilerinin geliştiğini belirterek bu çerçevede İran'ın örgütün tam üyesi olarak yükümlülüklerine ilişkin mutabakat muhtırası imzalandığını, Mısır ve Katar'a diyalog ortağı statüsü verildiğini, Belarus'a tam üyelik, Bahreyn, Kuveyt, Maldivler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Myanmar'a diyalog ortağı statüsünün verilmesiyle ilgili süreçlerin başlatıldığını açıklamıştı.
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