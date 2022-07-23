Bahreyn, tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı: Gıda güvenliğine katkı sağlayacak
Bahreyn, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.
Bahreyn, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) gösterdiği çabadan övgüyle söz etti.
Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen anlaşmanın küresel fiyat artışları ve hububat eksikliğinin giderilmesi yönünden önemli bir adım olduğu ve Ukrayna'daki savaştan zarar gören ülkelerin gıda güvenliğine katkı sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada, tahıl koridoru anlaşmasından duyulan memnuniyet vurgulanırken, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in konuya ilişkin gösterdiği çabadan övgüyle bahsedildi.
Bu zorunlu gıda ihtiyacının karşılanması hedefiyle anlaşmaya varılmasının Rusya ve Ukrayna'nın konuya olan duyarlılığını yansıttığı kaydedilen açıklamada, iki ülke arasında ateşkes, barış ve güvenliğin güçlendirilmesi gibi konulardaki anlaşmazlıkların giderilmesi için en iyi yolun müzakere ve diyalogdan geçtiğine dikkat çekildi.
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