Bakan arabasının içinde soyuldu: Korumaların tabancaları çalındı
Güney Afrika'da Ulaştırma Bakanı Sindisiwe Chikunga, Johannesburg'un güneyindeki bir otoyolda seyahat ederken soyguncular tarafından gasp girişimine uğradı. Bakan Chikunga'nın korumalarının taşıdığı tabancalar, soyguncular tarafından çalındı.
Güney Afrika'daki yetkililerin "eşi benzeri görülmemiş bir olay" olarak tanımladığı Ulaştırma Bakanı'nın gasp edilmesi ve korumalarının silahlarının çalınması, ülkede tartışma yarattı.
Gasp girişiminin, Ulaştırma Bakanı Sindisiwe Chikunga'nın Johannesburg'un güneyindeki bir otoyolda seyahat ederken gerçekleştiği bildirildi.
Ulaştırma Bakanlığı, Bakan ve korumalarının bu çileli olaydan "zarar görmeden ve güvende" çıktıklarını belirterek, "Bakanın aracının lastikleri sivri uçlarla patlatıldı ve araç durarak suçluların araçtakilerin değerli eşyalarını çalmasına olanak sağladı" açıklamasında bulundu.
Soyguncuların kişisel eşyaları ve iki polis tabancasını çalarak kaçtıklarını belirten polis sözcüsü Athlenda Mathe, "Eşi benzeri görülmemiş bu olayın ardından sorumluların yakalanması için bir insan avı başlatıldı. Polis Teşkilatı, ülke yöneticilerini ve toplumun genelini koruma görevini yerine getirmeye kararlıdır. Özel koruma, polis için temel öncelik alanlarından biridir ve yıllar boyunca mükemmel bir şekilde üstlenilmiştir" dedi.
ÜLKEDE SUÇ ORANI ARTTI
Son yıllarda Güney Afrika, şiddet suçlarıyla anılıyor ve savaş bölgeleri dışında dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olarak tanımlanıyor.
Resmi istatistiklere göre, polis bu yılın Nisan ayından Haziran ayına kadar 62 milyon nüfuslu ülkede günde 500'den fazla soygun ve neredeyse 70 cinayet kaydetti.
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